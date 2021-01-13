\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
-16°
Чтв, 14
-8°
Птн, 15
-12°
ЦБ USD 73.53 -0.74 14/01
ЦБ EUR 89.78 -0.54 14/01
Нал. USD 73.56 / 74.79 15:35
Нал. EUR 89.61 / 90.29 15:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 2021 19:35
5 087
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
19 070
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
41 452
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
26 116
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Названы противопоказанные при коронавирусе лекарства
Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин перечислил препараты, которых стоит избегать при лечении коронавируса. По его словам, эти препараты замедляют работу кишечника и опасны при заболеваниях сердца.

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин перечислил препараты, которых стоит избегать при лечении коронавируса. Об этом в среду, 13 декабря, сообщило РИА Новости.

Специалист порекомендовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. По его словам, эти препараты замедляют работу кишечника. При этом они мешают очищению организма от бактерий.

Медик посоветовал пить больше воды и не мешать естественным процессам в организме. Кроме того, он призвал, по возможности, исключить ингаляторы. Врач пояснил, что любой препарат, с фенилэфрином, который содержится во многих назальных спреях, опасен при болезнях сердца.

«Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток», — объяснил Шаффцин. По его словам, это очень опасно для людей с повышенным давлением.