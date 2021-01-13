Названы противопоказанные при коронавирусе лекарства

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин перечислил препараты, которых стоит избегать при лечении коронавируса. Об этом в среду, 13 декабря, сообщило
Специалист порекомендовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. По его словам, эти препараты замедляют работу кишечника. При этом они мешают очищению организма от бактерий.
Медик посоветовал пить больше воды и не мешать естественным процессам в организме. Кроме того, он призвал, по возможности, исключить ингаляторы. Врач пояснил, что любой препарат, с фенилэфрином, который содержится во многих назальных спреях, опасен при болезнях сердца.
«Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток», — объяснил Шаффцин. По его словам, это очень опасно для людей с повышенным давлением.