Названы противопоказанные при коронавирусе лекарства

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин перечислил препараты, которых стоит избегать при лечении коронавируса. По его словам, эти препараты замедляют работу кишечника и опасны при заболеваниях сердца.

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин перечислил препараты, которых стоит избегать при лечении коронавируса. Об этом в среду, 13 декабря, сообщило РИА Новости.

Специалист порекомендовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. По его словам, эти препараты замедляют работу кишечника. При этом они мешают очищению организма от бактерий.

Медик посоветовал пить больше воды и не мешать естественным процессам в организме. Кроме того, он призвал, по возможности, исключить ингаляторы. Врач пояснил, что любой препарат, с фенилэфрином, который содержится во многих назальных спреях, опасен при болезнях сердца.

«Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток», — объяснил Шаффцин. По его словам, это очень опасно для людей с повышенным давлением.