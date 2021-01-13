На улице Сенной начали сносить незаконный этаж в жилом доме

Рабочие сносят надстройку под контролем полицейских и вооруженных судебных приставов. Председатель ТСЖ Андрей Харченко утверждает, что работам оказывают «жесткое противодействие».

В среду, 13 января, на улице Сенной начали сносить незаконный этаж в жилом доме. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Рабочие сносят надстройку под контролем полицейских и вооруженных судебных приставов. Председатель ТСЖ Андрей Харченко утверждает, что работам оказывают «жесткое противодействие».

«Там, на крыше очень много людей — мордоворотов. Они заблокировали нам вход на крышу. И приставам приходиться подниматься, вот видите, в каких условиях», — сказал Харченко.

Пять лет назад этаж незаконно построил живущий в доме бизнесмен. Суд обязал собственника снести надстройку площадью 400 квадратных метров еще в 2018 году.

Ранее председатель ТСЖ Харченко утверждал, что собственник незаконной постройки не оплачивал коммунальные счета и задолжал несколько сотен тысяч рублей.