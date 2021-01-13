Мэрия обратилась к рязанцам из-за надвигающейся метели

Вечером 13 января ожидается усиление восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду, ночью температура опустится до -15 градусов.

Мэрия обратилась к рязанцам из-за надвигающейся метели. Вечером 13 января ожидается усиление восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду, ночью температура опустится до -15 градусов.

Согласно прогнозам, ночью и днем в четверг, 13 января, ожидаются сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. Днем будет до -13 градусов.

Пешеходов попросили быть внимательными, а водителей — не нарушать правила и держать дистанцию.

«Из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи», — напомнили в мэрии.