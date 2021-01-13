К банку в Сасове вызвали силовиков

Вызов поступил около 17:00. На место оперативно выехали полицейские и кинологи с собаками, территорию возле банка оцепили.

Во вторник, 12 января, около банка в Сасове местные жители обнаружили бесхозный предмет. Они обратились в полицию, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вызов поступил около 17:00. На место оперативно выехали полицейские и кинологи с собаками, территорию возле банка оцепили.

«На месте сотрудники обнаружили пакет с вещами. Угрозы для жизни и здоровья он не представлял», — рассказали в пресс-службе.

Фото из группы «Типичное Сасово» «ВКонтакте»