К банку в Сасове вызвали силовиков
Вызов поступил около 17:00. На место оперативно выехали полицейские и кинологи с собаками, территорию возле банка оцепили.
Во вторник, 12 января, около банка в Сасове местные жители обнаружили бесхозный предмет. Они обратились в полицию, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Вызов поступил около 17:00. На место оперативно выехали полицейские и кинологи с собаками, территорию возле банка оцепили.
«На месте сотрудники обнаружили пакет с вещами. Угрозы для жизни и здоровья он не представлял», — рассказали в пресс-службе.
Фото из группы «Типичное Сасово» «ВКонтакте»