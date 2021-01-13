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Из-за усиливающейся непогоды специалисты «Рязаньэнерго» перешли в режим повышенной готовности
На территории Рязанской области вечером 13 января ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, а ночью и в первой половине дня 14 января — сильный снег, метель со значительным ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы, гололедица. В связи с неблагоприятным прогнозом в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» введен режим повышенной готовности.

На территории Рязанской области вечером 13 января ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, а ночью и в первой половине дня 14 января — сильный снег, метель со значительным ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы, гололедица. В связи с неблагоприятным прогнозом в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» введен режим повышенной готовности.

Усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. В случае необходимости к выполнению аварийно-восстановительных работ готовы приступить 99 бригад в количестве 395 человек и 145 единиц техники. В распоряжении Рязаньэнерго находятся 59 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1,9 МВт, которые в случае необходимости будут использованы для подачи электроэнергии.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220. Получить информацию или направить запрос по вопросу отсутствия электроэнергии также можно с помощью чат-бота Viber. О том, как у становить чат-бот, Вы можете узнать здесь.

Энергетики призывают граждан быть предельно внимательными и держаться в стороне от линий электропередачи — это может быть смертельно опасно для жизни. Следует обязательно помнить, что нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если же на вашем пути лежит провод, то ни в коем случае не подходите к нему на расстояние ближе 8 метров. Если же вы все-таки оказались на более близком расстоянии к проводу — отходите от него, не отрывая стопы от земли.