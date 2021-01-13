Из-за аварии с тремя машинами на улице Есенина образовалась пробка

Примерно в 8:20 здесь столкнулись три автомобиля, один из них влетел в ограждение. По словам водителей, движение на дороге затруднено.

Утром в среду, 13 января, на пересечении улиц Есенина и Затинной произошла авария. Примерно в 8:20 здесь столкнулись три автомобиля, один из них влетел в ограждение.

По словам водителей, движение на дороге затруднено. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», пробка длинной более километра образовалась от Северной окружной дороги до пересечения улиц Есенина и Затинной. Кроме того, затор есть и при движении в сторону «Круиза» — от «Барса» до «Германии авто».

Подробности ДТП выясняются.