Из-за аварии на трех рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.
Утром в среду, 13 января, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в
Из-за аварийно-восстановительных работ до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- проезд Светлый, дома 15, 17, 19, 19 корпус 1, 21, 21 корпус 1, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41;
- Голенчинское шоссе, дом 15;
- проезд Яблочкова, территория лампового завода — все организации с буквами и цифрами.