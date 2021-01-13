Гинцбург оценил риск появления новых мутаций COVID-19
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск появления новых мутаций COVID-19. По словам эксперта, он зависит от длительности пандемии, передает РИА Новости.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск появления новых мутаций COVID-19. По словам эксперта, он зависит от длительности пандемии,
Гинцбург отметил, что чем дольше длится пандемия, тем больше шансов возникновения мутаций. Он призвал сообща бороться с коронавирусом при помощи вакцины.
«Сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар», — подчеркнул Гинцбург.