Гинцбург оценил риск появления новых мутаций COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск появления новых мутаций COVID-19. По словам эксперта, он зависит от длительности пандемии, передает РИА Новости.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск появления новых мутаций COVID-19. По словам эксперта, он зависит от длительности пандемии, передает РИА Новости.

Гинцбург отметил, что чем дольше длится пандемия, тем больше шансов возникновения мутаций. Он призвал сообща бороться с коронавирусом при помощи вакцины.

«Сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар», — подчеркнул Гинцбург.