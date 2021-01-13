Эпидемиолог исключил новые случаи «британского» штамма COVID в России

Эпидемиолог Александр Горелов указал, что дальнейшего распространения «британского» штамма коронавируса в России не произойдет. Ранее, 10 января, у одного из россиян, который недавно вернулся из Великобритании, обнаружили местный вид COVID-19.

Эпидемиолог Александр Горелов указал, что дальнейшего распространения «британского» штамма коронавируса в России не произойдет. Об этом в среду, 13 января, сообщило РИА Новости .

«На сегодня в РФ случай выявления „британского“ штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — заявил Горелов.

Ранее, 10 января, у одного из россиян, который недавно вернулся из Великобритании, обнаружили местный вид коронавируса.