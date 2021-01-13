Энергетикам поручили срочно задействовать резервные источники энергоснабжения в при аварийном отключении населенных пунктов

Игорь Маковский провел Штаб «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по готовности энергосетевого комплекса 20 регионов присутствия компаний к неблагоприятным погодным условиям.

Игорь Маковский провел Штаб «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по готовности энергосетевого комплекса 20 регионов присутствия компаний к неблагоприятным погодным условиям.

На данный момент режим повышенной готовности из-за аномально низкой температуры ввели в филиалах «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Костромаэнерго», «Кировэнерго», «Нижновэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго». Кроме того, РПГ по причине снежного циклона объявлен в «Курскэнерго», «Воронежэнерго» и «Белгородэнерго». Энергетики были заранее мобилизованы. На дежурстве находятся 1365 бригад, 4356 человек и 1811 единиц техники.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» поручил директорам филиалов проанализировать обеспеченность передвижными дизель-генераторными установками и максимально задействовать их для обеспечения энергоснабжения городов и поселков при проведении аварийно-восстановительных работ.

Глава энергокомпаний поставил задачу директорам филиалов пристально следить за изменением погодных условий и ситуации в регионах, дав поручение не допустить массовых отключений.