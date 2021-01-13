Для рязанских предпринимателей проведут бесплатные тренинги

Регистрация на тренинг «Консультационная и финансовая поддержка» уже открыта. Заявку на участие можно оставить на сайте.

Центр «Мой бизнес» проведет тренинги от АО «Корпорация «МСП» для действующих предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть свое дело. Тренинги пройдут в онлайн-режиме на площадке ZOOM, участие в них бесплатное.

Расписание:

22 января — «Консультационная и финансовая поддержка»;

29 января — «Генерация бизнес-идей»;

1 февраля — 18 февраля — «Азбука предпринимателя».