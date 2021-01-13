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Автоинспекторы обратились к рязанцам из-за надвигающейся метели
В среду, 13 января, автоинспекторы обратились к рязанцам из-за надвигающейся метели. В ближайшее время в регионе ожидаются снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер.

В среду, 13 января, автоинспекторы обратились к рязанцам из-за надвигающейся метели. В ближайшее время в регионе ожидаются снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер.

Водителей просят быть аккуратными, ехать с включенными фарами, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Автолюбителям напомнили, что они могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции Рязанской области.

«Наши сотрудники готовы предпринять все оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — добавили в ведомстве.