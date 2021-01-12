Жителям Шацка вынесли приговор за пожар из-за коптильни

Инцидент произошел в мае 2020 года. Двое местных жителей находились на своем участке, они развели костер в строении коптильни и оставили его без присмотра.

Жителям Шацкого района вынесли приговор за пожар, который произошел из-за их коптильни. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Двое местных жителей находились на своем участке, они развели костер в строении коптильни и оставили его без присмотра. В результате загорелись находившиеся внутри материалы, огонь распространился дом и надворные постройки, а также уничтожил и повредил имущество соседей в крупном размере.

В отношении виновников происшествия возбудили уголовное дело по статье 168 УК, их приговорили к обязательным работам.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.