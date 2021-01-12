Видео: пешеход отказался пропускать водителя на тротуаре в Рязани

Во вторник, 12 января, пешеход отказался пропускать водителя на тротуаре в Рязани. Соответствующий ролик опубликовали в соцсетях.

Во вторник, 12 января, пешеход отказался пропускать водителя на тротуаре в Рязани. Соответствующий ролик опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, Нива пыталась объехать утреннюю пробку по улице Зубковой, а пешеход несмотря на возмущения водителя, отказывался пропустить автомобиль. Позже водитель объехал мужчину по заснеженному участку .