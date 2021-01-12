Видео: рязанец объехал пробку задним ходом по «встречке»

Напомним, утром 12 января Рязань «встала» в десятибалльной пробке. Согласно сервису «Яндекс Карты», причинами заторов стали мелкие аварии.

Рязанец объехал пробку в Дашково-Песочне по «встречке». При этом он двигался задним ходом.

Видео опубликовали в соцсети во вторник, 12 января. «Лайфкак — как быстрее выехать из Песочни», — написал автор ролика.

Напомним, утром 12 января Рязань «встала» в десятибалльной пробке. Согласно сервису «Яндекс Карты», причинами заторов стали мелкие аварии.