Видео: рязанец чуть не сбил толпу детей на пешеходном переходе
Рязанец чуть не сбил толпу детей на пешеходном переходе. На кадрах видно, как водитель перестроился в левый ряд, чтобы обогнать автобус перед остановкой.
Рязанец чуть не сбил толпу детей на пешеходном переходе. Соответствующий ролик опубликовали в соцсетях в понедельник, 11 января.
На кадрах видно, как водитель на улице Новоселов перестроился в левый ряд, чтобы обогнать автобус перед остановкой. В этот момент на пешеходном переходе из-за автобуса выбежали дети. Отметим, что водитель выезжал на переход на зеленый цвет светофора.