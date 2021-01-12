В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19

В некоторых странах из-за этого люди останутся незащищенными. Специалисты призвали соблюдать меры предосторожности против коронавируса как минимум до конца года, пока не завершится вакцинация наиболее подверженных риску людей.

В 2021 году человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает РИА Новости .

По ее словам, в некоторых странах из-за этого люди останутся незащищенными.

Сваминатан призвала соблюдать меры предосторожности против коронавируса как минимум до конца года, пока не завершится вакцинация наиболее подверженных риску людей.

Специалист заявила, что стоит быть терпеливыми в ожидании прививок.