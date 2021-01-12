В Рязанской области ищут пропавшего три недели назад мужчину

В последний раз мужчину видели 22 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно. Был одет: предположительно, черная дубленка, темно-серые брюки, черные зимние ботинки, темно-серая вязаная шапка. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефону 8 800 700 54 52, 112, 02.

В селе Чубарово Сасовского района пропал 65-летний Владимир Васильевич Немоляев. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Рязань».

В последний раз мужчину видели 22 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной, глаза серые.

Был одет: предположительно, черная дубленка, темно-серые брюки, черные зимние ботинки, темно-серая вязаная шапка.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефону 8 800 700 54 52, 112, 02.