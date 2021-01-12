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Рязанку оштрафуют за продажу алкоголя несовершеннолетним
Рязанку оштрафуют за продажу спиртного несовершеннолетним. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Рязанку оштрафуют за продажу спиртного несовершеннолетним. Об этом во вторник, 12 января, сообщили на официальном сайте регионального МВД.

По данным полиции, 48-летняя женщина многократно продавала подросткам спиртное на улице Новоселов. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что рязанка вновь отпускает спиртное несовершеннолетним.

Теперь ей грозит уголовная ответственность. В отношении продавщицы возбуждено уголовное дело по статье 151.1. «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей.