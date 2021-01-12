В организме россиянки сформировались 18 мутаций коронавируса

Она заразилась COVID-19 в апреле 2020 года. До сентября ее тесты на коронавирус оказывались положительными.

В орагнизме пациентки российской больницы сформировались 18 мутаций коронавируса. Об этом со ссылкой на публикацию ученых пишет газета « Известия ».

Речь идет о 47-летней женщине с лимфомой. Она заразилась COVID-19 в апреле 2020 года, когда проходила химиотерапию. До сентября ее тесты на коронавирус оказывались положительными.

Отмечается, что мутации нового варианта совпадают с теми, которые ранее наблюдались у других пациентов с ослабленным иммунитетом, а также с возникшими в «британском» варианте коронавируса. Кроме того, две из 18 мутаций совпали с найденными у норок в Дании.