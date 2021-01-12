В новогодние праздники шатчане разрушили «Мальдивы»
По словам главы поселения, это не первый подобный случай — кто-то уже испортил четыре мангала на обустроенных пляжах.
В новогодние праздники неизвестные разрушили пляж «Мальдивы» в Новочернеевском сельском поселении Шацкого района. Об этом пишет издательство «
Злоумышленники срезали детские качели, сорвали баннеры и уничтожили надпись «Мальдивы».
По словам главы поселения, это не первый подобный случай — кто-то уже испортил четыре мангала на обустроенных пляжах.