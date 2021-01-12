В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -23 градусов
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица.
В ночь на среду, 13 января, в Рязанской области похолодает до -23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -18, -13 градусов, местами до -23 градусов; днем -15, -10 градусов.