В МЧС заявили об ошибке погибшей на пожаре в Екатеринбурге рязанки

В пресс-службе ведомства заявили, что женщина не звонила пожарным. Пострадавшие были еще живы, когда приехали спасатели. Женщину и дочь на руках вынесли с девятого этажа, но врачам не удалось их спасти.

В МЧС заявили, что рязанка, погибшая после пожара в Екатеринбурге, повела себя неправильно. Об этом сообщил « Екатеринбург Онлайн ».

В пресс-службе ведомства заявили, что женщина не звонила пожарным.

«К сожалению, она повела себя неправильно. Вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило», — заявили в МЧС.

Там добавили, что пострадавшие были еще живы, когда приехали спасатели. Женщину и дочь на руках вынесли с девятого этажа, но врачам не удалось их спасти.

«Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter», — пояснили в пресс-службе МЧС.

Как сообщил Mash , женщина начала писать в Twitter после попытки дозвониться спасателям. Днем 12 января ее аккаунт удалили.

Напомним, женщина и ее шестилетняя дочь оказались заблокированы на девятом этаже дома, из-за чего женщина начала просить в Twitter о помощи. В результате пожара погибли восемь человек.