Twitter удалил аккаунт просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге

Twitter удалил страницу рязанки, погибшей на пожаре в Екатеринбурге. Возгорание случилось ночью во вторник, 12 января. Загорелась квартира на 8 этаже.

Twitter удалил страницу рязанки, погибшей на пожаре в Екатеринбурге. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило РИА Новости.

Погибающая на пожаре женщина просила помощи у пользователей Twitter. Теперь при попытке открыть ее страницу, появляется надпись «такой учетной записи нет». Напомним, что восемь человек погибли на пожаре в жилом доме №7 по улице Рассветной.

Одной из них оказалась рязанка. Возгорание случилось ночью во вторник, 12 января. Загорелась квартира на 8 этаже.