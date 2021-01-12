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Специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья» перевели в режим повышенной готовности
Игорь Маковский обратил особое внимание на решение комплексной задачи по модернизации системы реагирования на технологические отключения.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья» Игорь Маковский провел Штаб, посвященный мобилизации сил и средств из-за непогоды в ряде регионов и проведению восстановительных работ в Тверской области.

В связи с прогнозируемыми аномально низкими температурами воздуха в филиалах «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Костромаэнерго», «Нижновэнерго», «Ярэнерго» ввели режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Кроме того, продолжается работа бригад и специальной техники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по ликвидации последствий снежного циклона в ряде регионов Тверской области.

Игорь Маковский в ходе Штаба обратил особое внимание на решение комплексной задачи по модернизации системы реагирования на технологические отключения. Вся информация о действиях и расположении бригад должна быть интегрирована в информационные системы Главного аналитического центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Глава энергокомпании поручил руководству филиалов проанализировать систему постановки задач, онлайн мониторинг выполнения работ и отчет по возвращению бригад на базу.

Также генеральный директор отметил необходимость совершенствования взаимодействия обмена информацией с органами исполнительной власти регионов и муниципалитетов, территориальными управлениями МЧС и другими оперативными службами.