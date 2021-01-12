Рязанец попался на незаконной продаже алкоголя

В Новомичуринске 56-летнего местного жителя привлекут к уголовной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Мужчину уже привлекали к ответственности за продажу спиртного в своем доме. Тогда он заплатил штраф в 30 тысяч рублей.

В Новомичуринске 56-летнего местного жителя привлекут к уголовной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

Мужчину уже привлекали к ответственности за продажу спиртного в своем доме. Тогда он заплатил штраф в 30 тысяч рублей. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Теперь мужчина заплатит штраф до 80 тысяч рублей, либо ему назначат до одного года исправительных работ.