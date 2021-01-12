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Рязанцев призвали не парковаться на обочинах, чтобы не мешать уборке снега
На совещании в Дирекции благоустройства города обсудили ухудшение погодных условий, которое синоптики предсказывают на этой неделе. Из-за увеличения осадков в городе намерены увеличить ночные и дневные смены по уборке снега.

На совещании в Дирекции благоустройства города обсудили ухудшение погодных условий, которое синоптики предсказывают на этой неделе. Из-за увеличения осадков в городе намерены увеличить ночные и дневные смены по уборке снега.

В конце недели к работам максимально подключат подрядные организации, особое внимание уделят дорогам, по которым следует общественный транспорт, остановкам и тротуарам. В районах и частном секторе усилят контроль за своевременным грейдированием дорог.

Рязанцев призвали не парковаться на обочинах, чтобы не мешать проезду спецтехники.

Директора Дирекции благоустройства города Ирина Трошина отметила, что на предприятии открыты вакансии. Уточнить информацию можно по телефону отдела кадров: 70-12-88.