Рязань «встала» в десятибалльной пробке
Заторы возникли на Московском шоссе в сторону центра, ну улицах Зубковой, Новоселов и Касимовском шоссе, а также улице Каширина. Согласно сервису «Яндекс Карты», причинами пробок стали мелкие аварии.
Во вторник, 12 января, Рязань «встала» в десятибалльной пробке. Заторы возникли на Московском шоссе в сторону центра, ну улицах Зубковой, Новоселов и Касимовском шоссе, а также улице Каширина.
Согласно сервису «Яндекс Карты», причинами пробок стали мелкие аварии.