Рязань «встала» в десятибалльной пробке

Заторы возникли на Московском шоссе в сторону центра, ну улицах Зубковой, Новоселов и Касимовском шоссе, а также улице Каширина. Согласно сервису «Яндекс Карты», причинами пробок стали мелкие аварии.