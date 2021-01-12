Российские ученые обнаружили уникальный вариант мутации коронавируса

Российские специалисты рассказали о 47-летней женщине, в организме которой они нашли 18 видов мутации коронавируса. Пациентка заразилась COVID-19 в апреле 2020 года.

Российские специалисты рассказали о 47-летней женщине, в организме которой они нашли 18 видов мутации коронавируса. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила газета Известия . Пациентка заразилась COVID-19 в апреле 2020 года.

Результаты тестов, которые она регулярно проходила, были положительными до 9 сентября. Во время очередного тестирования, ученые выявили у женщины 18 мутаций заболевания, которое подтвердили ранее. По мнению специалистов, изменения отчасти совпадают с теми, которые ранее наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом.

Однако, в случае с женщиной, вирус мутировал из-за долгого нахождения в организме.