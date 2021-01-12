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Протаранивший в Подмосковье военную колонну водитель оказался дрифтером
Водитель, протаранившей военную колонну в Подмосковье, оказался дрифтером. Об этом рассказали его социальные сети.

Водитель, протаранившей военную колонну в Подмосковье, оказался дрифтером. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило РИА Новости.

Судя по фотографиям в социальных сетях, мужчина оказался любителем ночных дрифтов. Кроме того, он уже был замечен на подобных ночных гонках по Москве.

До последнего времени он работал в фирме, занимающейся перевозкой стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было.