Протаранивший в Подмосковье военную колонну водитель оказался дрифтером

Водитель, протаранившей военную колонну в Подмосковье, оказался дрифтером. Об этом рассказали его социальные сети.

Водитель, протаранившей военную колонну в Подмосковье, оказался дрифтером. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило РИА Новости .

Судя по фотографиям в социальных сетях, мужчина оказался любителем ночных дрифтов. Кроме того, он уже был замечен на подобных ночных гонках по Москве.

До последнего времени он работал в фирме, занимающейся перевозкой стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было.