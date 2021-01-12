Проезд Шабулина в Рязани намерены реконструировать

Об этом горадминистрация сообщила местному жителю, который пожаловался на затрудненный выезд из Канищева.

Проезд Шабулина в Рязани намерены реконструировать. Об этом горадминистрация сообщила местному жителю, который пожаловался на затрудненный выезд из Канищева.

«У нас скоро будет стоять очень остро проблема выезда из Канищева. Года через 2 будет, как в Москве. Пробки 24/7. Вопрос как-нибудь будет решаться?» — написал мужчина на странице мэра Елены Сорокиной «ВКонтакте».

Ему ответили, что разработка проектной документации на реконструкцию участка дороги по проезду Шабулина запланирована на 2021 год.