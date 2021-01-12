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Потерявшему руку и ноги в ДТП под Рязанью мальчику сделали операцию
10-летнему Владиславу Синилкину, который лишился ног и руки в ДТП с автобусом в Скопинском районе, сделали первую операцию по формированию культей. Операция завершилась в 18 часов, позже женщина пообещала рассказать подробности

10-летнему Владиславу Синилкину, который лишился ног и руки в ДТП с автобусом в Скопинском районе, сделали первую операцию по формированию культей. Об этом его мать сообщила в Instagram.

Операция завершилась в 18 часов, позже женщина пообещала рассказать подробности. Ранее мать сообщала, что ребенка ждет много подобных операций.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний мальчик потерял обе ноги и руку.