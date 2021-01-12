Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Пациенты с этим недугом за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией теряли обоняние. Симптом ощущали не все пациенты.

Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни Паркинсона. Об этом сообщил Express .

Как сообщил Фонд Паркинсона, пациенты с этим недугом за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией теряли обоняние. Симптом ощущали не все пациенты. По данным исследования, 90% людей с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи.

В некоторых случаях обоняние люди теряли за 10 лет до того, как у них была диагностирована болезнь.

Отмечается, что современная медицина пока не может излечить болезнь Паркинсона, но есть методы, которые позволяют улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование заболевания.