Полуторагодовалому рязанцу помогли начать ходить в рязанской больнице

Ребенок не мог самостоятельно ходить, стоял только у опоры и неловко захватывал предметы. Выяснилось, что у матери ребенка беременность протекала с угрозой прерывания, роды произошли на две недели раньше срока.

Невролог Рязанской ОКБ имени Семашко Галина Рожнова помогла начать ходить полутораголовалому ребенку. Об этом сообщили в медучреждении.

Отмечается, что ребенок не мог самостоятельно ходить, стоял только у опоры и неловко захватывал предметы.

Выяснилось, что у матери ребенка беременность протекала с угрозой прерывания, роды произошли на две недели раньше срока.

«При рождении ребенок испытал асфиксию: закричал лишь через две минуты после рождения. Все это привело к тому, что малыш развивался с задержкой», — говорится в сообщении.

Врач Галина Рожнова поставила ребенку диагноз: последствия перинатального поражения центральной нервной системы, синдром двигательных нарушений, задержка речевого развития.

Мальчику назначили медикаментозную терапию, физиопроцедуры, массаж, лечебную гимнастику.

«После комплексного лечения ребенок начал стоять самостоятельно, появились шаговые движения, он стал уверенней захватывать предметы, начал произносить отдельные слоги», — рассказали в больнице.

Ребенку провели еще два курса лечения в детском неврологическом отделении больницы им. Н.А. Семашко. Через три месяца мальчик начал ходить с поддержкой за руку, через полгода сам смог делать 5-6 шагов, в его речи появились слова.

«К сожалению, до сих пор бытует мнение, что до трех лет детей можно не лечить, что потом они сами научатся ходить и говорить. Кому-то это возможно и удастся, а у кого-то задержка затянется на годы, поэтому родителям стоит быть внимательнее и следить за развитием детей уже с грудного возраста, а при выявлении отклонений, как можно раньше обращаться к детскому неврологу», — подчеркнула врач.

В больнице рассказали, что к неврологу можно записаться по направлению поликлиники по месту жительства. Запись по телефону: 8 (4912) 777-206.

Получить консультацию детского невролога можно в отделении платных услуг ОКБ имени Н.А. Семашко. Запись по телефону: 8 (4912) 777-203.