Полиция назвала причину смертельного пожара в Екатеринбурге

Полиция назвала зажженные свечи вероятной причиной пожара в Екатеринбурге. Помещение долгое время находилось без электричества.

Полиция назвала зажженные свечи вероятной причиной пожара в Екатеринбурге. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило РИА Новости .

«Семнадцатилетний сын хозяйки квартиры, где произошло ЧП, доставлен с места происшествия в ДКБ №9, где врачи ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники полиции его опросили. Он подтвердил, что в жилище не было света из-за большого долга, порядка 300 тысяч рублей. Соответственно, они пользовались свечами и другими опасными предметами. Это и могло послужить возможной причиной такой страшной трагедии», — заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

Напомним, что в ночь на 12 января в доме на улице Рассветной в Екатеринбурге произошел пожар, жертвами которого стали восемь человек, в том числе рязанка.