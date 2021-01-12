Под Рязанью задержали наркокурьера

Преступника задержали в Рыбновском районе Рязанской области. У него нашли 2,75 килограмма наркотиков.

В Рязанской области сотрудники ФСБ при поддержке СОБР задержали подозреваемого в наркопреступлении. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Преступника задержали в Рыбновском районе Рязанской области. У него нашли 2,75 килограмма наркотиков.

Позже установили его соучастника, а также подпольную лабораторию по производству «синтетики», которую планировали продавать в различных регионах России.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ.