Под Рязанью задержали наркокурьера
Преступника задержали в Рыбновском районе Рязанской области. У него нашли 2,75 килограмма наркотиков.
В Рязанской области сотрудники ФСБ при поддержке СОБР задержали подозреваемого в наркопреступлении. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Преступника задержали в Рыбновском районе Рязанской области. У него нашли 2,75 килограмма наркотиков.
Позже установили его соучастника, а также подпольную лабораторию по производству «синтетики», которую планировали продавать в различных регионах России.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ.