«Ново-Рязанскую ТЭЦ» оштрафовали за угрозу отключения горячей воды

Дело по части 1 статьи 14.31 КоАП рассмотрели 11 января, сообщил сайт регионального УФАС. Антимонопольщики напомнили, что ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» является крупнейшим производителем тепловой и электрической энергии в Рязани.

«Ново-Рязанскую ТЭЦ» оштрафовали за угрозу отключения горячей воды. Дело по части 1 статьи 14.31 КоАП рассмотрели 11 января, сообщил сайт регионального УФАС.

Антимонопольщики напомнили, что ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» является крупнейшим производителем тепловой и электрической энергии в Рязани. В июле 2020 года предприятие предупредило РМПТС об ограничении подачи тепла в случае, если не будет погашен долг, а также указало на возможность полного прекращения подачи тепловой энергии и теплоносителя.

«Такие действия влекут угрозу ущемления интересов неопределенного круга лиц и признаны комиссией нарушением запретов части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

«Ново-Рязанской ТЭЦ» назначили штраф в размере 212 500 рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.