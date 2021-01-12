Назначено судебное заседание по делу долгостроя на улице Стройкова
Ранее ООО «Альфа Рязань» признали банкротом. Позже губернатор Николай Любимов заявил, что обманутые дольщики получат квартиры.
Суд принял к производству заявление Фонда защиты прав граждан о намерении приобрести недостроенный дом на улице Стройкова и исполнить обязательства застройщика. Заседание назначили на среду, 13 января, сообщили в Арбитражном суде.
Ранее ООО «Альфа Рязань» признали банкротом. Позже губернатор Николай Любимов заявил, что обманутые дольщики получат квартиры.
Заседание пройдет по адресу Почтовая, дом 43/44, зал 1, начало в 16:50.