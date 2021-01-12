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Назначена дата слушания по делу убийства мужчины у Полетаевского рынка
Убийство произошло 16 октября 2020 года у остановки общественного транспорта ТЦ «Полетаевский» на улице Гагарина. Подсудимый содержится под стражей. За преступление ему грозит срок до 15 лет.

Уголовное дело об убийстве мужчины около Полетаевского рынка назначили к слушанию на 22 января 2020 года. Об этом сообщили в Железнодорожном районном суде Рязани.

Убийство произошло 16 октября 2020 года у остановки общественного транспорта ТЦ «Полетаевский» на улице Гагарина.

Подсудимый содержится под стражей. За преступление ему грозит срок до 15 лет.

Напомним, убийцу поймали на месте. За задержание подозреваемого следком наградил троих мужчин. Первым подозреваемого задержал Асланбег Гюльмагомедов, курсант Александр Троицкий. Помощь также оказал товарищ курсанта Дмитрий Чикунов.