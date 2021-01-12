Муж рязанки, погибшей на пожаре в Екатеринбурге с дочерью объяснил, почему она не спаслась

Муж рязанки Натальи Беловой, погибшей вместе с семилетней дочкой во время пожара дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, объяснил, почему они не пытались спастись, выйдя на балкон. Об этом сообщил
Отмечается, что мужчина во время трагедии был на работе.
«Дело в том, что дым валил через окно на балконе и не было совершенно никакого способа их спасти. Так что те, кто говорит: „Идите на балкон и дышите“, конечно же, ошибаются», — процитировал мужчину Mash.
Он добавил, что женщину планируют похоронить в Рязани. В Екатеринбург она переехала к мужу.
В МЧС ранее заявили, что рязанка повела себя неправильно, пытавшись написать в Twitter. Напомним, женщина и ее шестилетняя дочь оказались заблокированы на девятом этаже дома, из-за чего рязанка начала просить в Twitter о помощи. В результате пожара погибли восемь человек.
Фото «