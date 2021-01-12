Минпросвещения высказалось о замене очного обучения в школах дистанционным

С 1 сентября школы вернулись к традиционному формату занятий. О дальнейшей форме обучения рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр просвещения Сергей Кравцов высказался введении «дистанционки» в школах на постоянной основе. На встрече с Владимиром Путиным 12 января он заявил, что дистанционный формат обучения никогда не заменит очный, передает ТАСС .

По словам министра, переход на домашнее обучение стал вынужденной мерой из-за пандемии. Однако с 1 сентября школы вернулись к традиционному формату занятий, а «дистанционка» вводится точечно при необходимости.

При этом Кравцов добавил, что созданная в России цифровая среда, включающая отечественные систему видео-конференц-связи и соцсеть, дополняет классическое образование и повышает его качество.