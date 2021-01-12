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Минобр отреагировал на жалобы рязанцев на «удаленку» в школах
Родители отметили, что детям 11-12 лет приходится обманным путем пользоваться соцсетью «ВКонтакте» и платформой Zoom, так как регистрация в них доступна только с 14 лет. Они написали заявление об отказе от дистанционного обучения.

Родители учеников 5-6 классов лицея №52 в Приокском написали заявление в региональный минобр об отказе от дистанционного обучения. Об этом в понедельник, 11 декабря, они сообщили в соцсетях.

«С сегодняшнего дня дети 5-6 классов вышли на „дистант“. Две недели мы родители боролись против этого, письмами, заявлениями! Нас никто не слышит. Ребенок жалуется на головные боли и зрение. Мы провели опросы в классах. 80% детей занимаются по телефону… Родители ушли утром на работу, ребенок предоставлен сам себе. А это разве допустимо, находиться несовершеннолетнему одному, да еще и в интернете», — говорится в сообщении.

Также родители отметили, что детям 11-12 лет приходится обманным путем пользоваться соцсетью «ВКонтакте» и платформой Zoom, так как регистрация в них доступна только с 14 лет.

«Дистанционное обучение для 5-6 классов города Рязани продлится с 11 по 24 января. Для организации дистанционного обучения функционирует региональная система дистанционного обучения. Для участия ребенка в уроке в режиме онлайн регистрация в Zoom не является обязательной. Просим с пониманием отнестись к данному решению, так как важно уберечь детей, а также их родителей и сотрудников школ во время пандемии коронавируса», — так прокомментировал рязанский минобр жалобу родителей.