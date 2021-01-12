Игорь Маковский подвел итоги мобилизации сил и средств «Россети Центр и Приволжье» в новогодние праздники

Глава энергокомпаний отметил, что несмотря на введение в трех регионах режима повышенной готовности и особого режима работы в Тверской области, обстановка в энергокомплексах 20 регионов присутствия оставалась удовлетворительной. Игорь Маковский поблагодарил коллективы филиалов за слаженную и качественную работу по мониторингу и реагированию на технологические нарушения.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел штаб, где подведели итоги дежурства оперативных сил и средств обществ в период праздничных дней.

Глава энергокомпаний отметил, что несмотря на введение в трех регионах режима повышенной готовности и особого режима работы в Тверской области, обстановка в энергокомплексах 20 регионов присутствия оставалась удовлетворительной.

Игорь Маковский поблагодарил коллективы филиалов за слаженную и качественную работу по мониторингу и реагированию на технологические нарушения.

Особое внимание генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уделил ликвидации последствий непогоды в Тверской области. Отмечается, что с 4 января регион оказался в зоне снежного циклона. Энергетиков мобилизовали со 2 января, что позволило быстро отреагировать на технологические нарушения и приступить к их устранению, отметили в сообщении. Восстановлением и ремонтом в общей сложности занимались 246 бригад, 969 человек и 311 единицы техники, в том числе из других регионов.

Глава энергокомпаний отметил профессионализм и мужество бригад, которых привлекли для поддержки тверских энергетиков.

«Круглосуточную работу в непростых метеорологических условиях сотрудников „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ можно назвать действительно героической. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи. Вместе, рука об руку, наши бригады восстанавливали работу энергосетей Тверской области, порой пробираясь по несколько часов через метровые сугробы к местам технологических нарушений», — рассказал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.