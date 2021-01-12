Госдуме предложили ввести компенсацию за незаконное задержание
«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции», — говорится в пояснительной записке.
В Госдуму внесли законопроект о компенсации морального ущерба за незаконное задержание на 48 часов. Автором инициативы стала депутат Наталья Костенко.
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«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции», — говорится в пояснительной записке.