Госдуме предложили ввести компенсацию за незаконное задержание

«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции», — говорится в пояснительной записке.

В Госдуму внесли законопроект о компенсации морального ущерба за незаконное задержание на 48 часов. Автором инициативы стала депутат Наталья Костенко.

Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента. Согласно ему, поправки вносятся в Гражданский кодекс. При этом объем компенсации не уточняется, его предлагается определять в судебном порядке на основании фактического материального ущерба во время пребывания под стражей.

«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции», — говорится в пояснительной записке.