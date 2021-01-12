Фото: в Шиловском районе «четырнадцатая» врезалась в грузовик
По предварительной информации, 47-летний житель Сараевского района на ВАЗ-2114 не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Iveco, которым управлял 59-летний житель Саранской области. Травмы в ДТП получил водитель «четырнадцатой».
В понедельник, 11 января, примерно в 18:50 в Шиловском районе на 284-м километре дороги М-5 «Урал» столкнулись «четырнадцатая» и грузовик Iveco. Об этом сообщила
По предварительной информации, 47-летний житель Сараевского района на ВАЗ-2114 не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Iveco, которым управлял 59-летний житель Саранской области.
Травмы в ДТП получил водитель «четырнадцатой». Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка.