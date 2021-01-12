Фото: на окраине Рязани москвичка на «Хендэ» врезалась в забор

Жительница Московской области на Hyundai не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего врезалась в забор. Пострадали водитель и пассажирка.

Во вторник, 12 января, в Рязани на 192-м километре М-5 Hyundai врезался в забор. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 11:35. 38-летняя жительница Московской области на Hyundai не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего врезалась в забор.

Водитель и 19-летняя пассажирка получили травмы, пострадавших госпитализировали.