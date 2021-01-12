Двоих рязанцев осудят за экстремизм

Заседание назначено на 14 января, сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда. Предполагается, что приговор огласят в этот же день.

Двоих рязанцев осудят за экстремизм. Заседание назначено на 14 января, сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.

В отношении одного рязанца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК за создание экстремистского сообщества и руководство им. В отношении второго — по части 2 статьи 282.1 УК и части 2 статьи 280 УК за участие в этом сообществе и публичные призывы к экстремизму в интернете.

Предполагается, что приговор огласят в этот же день.