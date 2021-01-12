ДТП с внедорожником на площади Ленина попало на видео

ДТП, которое произошло вечером 11 января на площади Ленина, попало на видео. Запись с камеры опубликовали «Дороги Рязани».

ДТП, которое произошло вечером 11 января на площади Ленина, попало на видео. Запись с камеры опубликовали «Дороги Рязани».

На кадрах видно, что внедорожник ехал на «зеленый» по направлению к улице Маяковского. Lada Vesta в это время поворачивала налево — на Первомайский проспект. После столкновения внедорожник отбросило на ограждение.

Напомним, по данным полиции, обошлось без пострадавших.