Арестован водитель грузовика, въехавшего в военную колонну в Подмосковье

Напомним, ДТП произошло на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, водитель гражданского большегруза, который ехал в попутном направлении, не справился с управлением и и въехал в один из ПАЗов воинской автоколонны, перевозивших личный состав.

В Подмосковье арестовали 26-летнего водителя грузовика Ивана Гаврикова, который 11 января въехал в военную колонну. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости .

В зал суда журналистов не пустили, на заседании разрешили присутствовать только родственникам подозреваемого.

Напомним, ДТП произошло на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, водитель гражданского большегруза, который ехал в попутном направлении, не справился с управлением и и въехал в один из ПАЗов воинской автоколонны, перевозивших личный состав. Всего в автобусах было более 100 военнослужащих, четверо из них погибли, еще 42 получили травмы. Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии.

По данным полиции, Гавриков был трезв.