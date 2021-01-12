Рязанская полиция задержала трех преступников, объявленных в федеральный розыск

В Рязани задержали 35-летнего жителя области, скрывавшегося от суда. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Преступник пытался скрыться, его объявили в федеральный розыск, а затем задержали.

Рязанская полиция задержала трех преступников, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани задержали 35-летнего жителя области, скрывавшегося от суда. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Преступник пытался скрыться, его объявили в федеральный розыск, а затем задержали.

В Ряжске также задержали 40-летнего местного жителя, объявленного в розыск за неуплату алиментов (статья 157 УК РФ).

В Сасовском районе задержали 28-летнего жителя Московской области, объявленного в федеральный розыск. Его подозревают в краже (статья 158 УК РФ), мужчина скрывался от следствия.

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.